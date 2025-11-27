День матери
27 ноября 2025 в 11:03

Военный хранил рвоту кашалота почти 10 лет

Житель Таиланда выставил на продажу 55 килограммов амбры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Таиланда и офицер ВМС Краисом Нунпрадит выставил на продажу крупный сгусток амбры весом 55 килограммов, сообщает Newsflare. По данным издания, редкое вещество он нашел девять лет назад в рыболовной сети и все это время хранил дома, опасаясь преступников. Теперь мужчина решил продать находку из-за финансовых трудностей.

Когда Нунпрадит нашел амбру, он передал образцы вещества специалистам университета принца Сонгкла в Хатъяе. Эксперты подтвердили, что в сети моряка оказался редкий секрет, который высоко ценится в парфюмерной индустрии.

По оценкам Newsflare, такой объем амбры на черном рынке может стоить миллионы долларов. Сам Нунпрадит планирует продать находку без посредников за 1 млн батов (2,5 млн рублей). Амбра используется в производстве духов и в зависимости от качества может стоить до $40 тысяч (3 млн рублей) за килограмм.

Ранее в Белгородской области пенсионер обнаружил окаменелые останки шерстистого носорога — коренные зубы и кости древнего животного. После самостоятельных раскопок с сыном мужчина обратился в Старооскольский краеведческий музей, где специалисты подтвердили ценность находки. Останки принадлежат мамонтовой фауне, которая исчезла около 14 тысяч лет назад.

