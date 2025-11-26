Эксперт объяснил, как запрещенные товары попадают на маркетплейсы

Единичные случаи появления запрещенной продукции на крупных маркетплейсах связаны в первую очередь с огромным потоком новых товарных карточек, которые не всегда удается мгновенно отследить, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по работе на маркетплейсах, сооснователь бренда Paragraph Collection Максим Попов. По его словам, размещать «запрещенку» на площадках продавцам очень невыгодно.

Основная фильтрация происходит с помощью искусственного интеллекта, который анализирует тысячи новых карточек ежедневно. ИИ может что-то упустить, но товары, вызвавшие подозрения, отправляются на дополнительную, уже ручную проверку. На этом этапе нелегальные товары почти всегда выявляются и удаляются. <…> Размещать запрещенку, учитывая возможные санкции, крайне невыгодно, и сознательно этим занимаются единицы, — сказал Попов.

По словам эксперта, значительно усилить контроль без серьезного роста затрат технически сложно. При этом существующая система в целом работает эффективно, отметил он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах. По ее словам, речь идет о прекурсорах наркотических средств, а также о взрывоопасных, ядовитых и других опасных химических веществах.

На маркетплейсах выявлены позиции в том числе с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом, сернокислым свинцом, дихлорэтаном, азотной кислотой и другими веществами.