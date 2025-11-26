Мизулина призвала проверить маркетплейсы из-за продажи запрещенных товаров

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах. По ее словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о прекурсорах наркотических средств, а также о взрывоопасных, ядовитых и других опасных химических веществах.

Мы действительно еще 24 октября обратились в ФСБ, МВД России, Ростехнадзор в связи с продажей прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных и ядовитых веществ в жидкой и твердой форме, расфасованных в потребительскую тару, бутылки, канистры объемом до 20 литров и более, — сказала Мизулина.

Она напомнила, что за продажу перечисленных веществ в России предусмотрена уголовная ответственность. На маркетплейсах выявлены позиции в том числе с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом, сернокислым свинцом, дихлорэтаном, азотной кислотой и другими веществами.

Ранее Мизулина обратила внимание, что в социальных сетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против Церкви, веры и традиционных ценностей. Она отметила, что такие настроения активно распространяются среди детской аудитории.