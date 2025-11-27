Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника

Школьникам в Сочи, которые осквернили запусками фейерверков памятник «Три солдата», могут грозить обязательные работы или штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Пирогов. По его словам, конкретная мера ответственности будет зависеть от возраста правонарушителей и тяжести совершенного деяния.

Осквернение мемориала, посвященного Великой Отечественной войне, является серьезным правонарушением в России. Для сочинских подростков, совершивших такое действие, могут наступить различные юридические последствия в зависимости от обстоятельств, степени ущерба и их возраста. Если они не достигли 16 лет, их могут привлечь к административной ответственности. Это может выражаться в предупреждении, штрафе или обязательных работах, а также в возмещении ущерба, — пояснил Пирогов.

Он добавил, что для лиц старше 16 лет такие действия могут быть квалифицированы по Уголовному кодексу как надругательство над памятником ВОВ. По словам юриста, часто в отношении несовершеннолетних применяются и меры воспитательного характера, не отменяющие юридической ответственности.

Для лиц старше 16 лет осквернение памятников ВОВ может квалифицироваться по статье 244 УК РФ «Надругательство над могилой, захоронением или памятником». Наказание может включать штрафы, обязательные работы или даже лишение свободы. Для подростков это может привести к более строгим мерам воздействия, включая уголовное преследование даже при условии несовершеннолетия, — резюмировал Пирогов.

Ранее сообщалось, что подростки осквернили памятник «Три солдата» в парке Победы Адлерского района Сочи. В Сети появилось снятое очевидцами видео, как молодые люди запускают в сторону мемориала фейерверки. По словам горожан, подростки «палили без разбора» — то в памятник, то в воздух, то прохожим под ноги.