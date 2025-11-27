День матери
27 ноября 2025 в 07:26

Подростки расстреляли из фейерверка военный мемориал в Сочи

В Сочи подростки расстреляли из фейерверка памятник «Три солдата» в парке Победы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подростки осквернили памятник «Три солдата» в парке Победы Адлерского района Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По информации ведомства, в Сети появилось снятое очевидцами видео, как молодые люди запускают в сторону мемориала фейерверки.

В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, на которой запечатлено, как подростки запускали фейерверки в памятник «Три солдата» в парке Победы Адлерского района, — подчеркнули в пресс-службе.

По словам горожан, подростки «палили без разбора» — то в памятник, то в воздух, то прохожим под ноги. В это время на площади гуляли родители с детьми. Правоохранители начали проверку, устанавливаются личности всех причастных к инциденту.

Ранее жительница Кургана получила штраф в размере 1 млн рублей за танцы на мемориале, посвященном воинам-курганцам, погибшим в локальных конфликтах. Первоначально гособвинение требовало назначить ей штраф в размере 1,1 млн рублей, но суд учел время задержания и смягчил приговор.

До этого в суд направили дело трех жителей Санкт-Петербурга, которых обвиняют в вандализме и реабилитации нацизма после осквернения памятника блокадному трамваю. Фигуранты, находясь в состоянии опьянения, сломали часть мемориальной экспозиции.

