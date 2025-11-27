День матери
27 ноября 2025 в 11:52

Нарколог рассказал о признаках хорошего рехаба для подростков

Нарколог Казанцев: в штате рехаба для подростков должен быть педиатр

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Штат реабилитационного центра для подростков обязательно должен быть укомплектован педиатрами, рассказал 360.ru психиатр-нарколог психотерапевт Алексей Казанцев. Он отметил, что реабилитация — это не наказание.

Обязательно в штате должен быть педиатр, потому что ребенок находится там длительный период времени. Реабилитация обычно рассчитана от месяца и более. Это не 21 день, как в наркологическом или психиатрическом стационаре, — рассказал Казанцев.

Нарколог подчеркнул, что также важно наличие психиатра и клинического психолога. По его словам, терапию должны проходить как сами зависимые, так и их близкие.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, что психолог может помочь близким, страдающим алкоголизмом. Он отметил, что чаще всего это не личная, а системная проблема.

