Нарколог рассказал о признаках хорошего рехаба для подростков Нарколог Казанцев: в штате рехаба для подростков должен быть педиатр

Штат реабилитационного центра для подростков обязательно должен быть укомплектован педиатрами, рассказал 360.ru психиатр-нарколог психотерапевт Алексей Казанцев. Он отметил, что реабилитация — это не наказание.

Обязательно в штате должен быть педиатр, потому что ребенок находится там длительный период времени. Реабилитация обычно рассчитана от месяца и более. Это не 21 день, как в наркологическом или психиатрическом стационаре, — рассказал Казанцев.

Нарколог подчеркнул, что также важно наличие психиатра и клинического психолога. По его словам, терапию должны проходить как сами зависимые, так и их близкие.

