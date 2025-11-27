День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 11:55

«Двойные стандарты»: в России возмутились политикой судов в отношении отцов

Юрист Курбаков: матерей почти не привлекают за самоуправство, в отличие от отцов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В российском правовом поле наблюдаются случаи применения двойных стандартов, когда отцов привлекают по уголовной статье за «самоуправство», а матери, препятствующие общению с детьми, часто остаются безнаказанными, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, такая избирательность в применении закона может рассматриваться как инструмент давления.

Матери, уклоняющиеся от исполнения судебных решений о порядке общения с отцами, часто не привлекаются к ответственности за «самоуправство», в отличие от отцов. Это создает ситуацию двойных стандартов: одни лица игнорируют решения суда и остаются безнаказанными, а другие подвергаются уголовному преследованию. Такой подход может рассматриваться как инструмент давления на определенные группы населения, что ставит под сомнение равенство в применении отдельных законов, — пояснил Курбаков.

Общественник подчеркнул, что семейно-правовая сфера может трансформироваться в область конфликта. По его словам, в конечном счете от этого страдают дети, чьи интересы оказываются на периферии судебных разбирательств.

Семейно-правовая сфера может трансформироваться в область конфликта, где в конечном итоге страдают дети. Радикальные инициативы в данной области могут негативно сказаться на будущем несовершеннолетних, что требует внимательного анализа и обсуждения. Следует стремиться к справедливости и защите интересов граждан в контексте семейных отношений, — резюмировал Курбаков.

Ранее юрист Алина Лактионова заявила, что в России отсутствуют действенные механизмы финансовой поддержки матерей со стороны бывших мужей после развода. По ее словам, существующее законодательство практически не защищает женщин, которые посвятили годы семье, а не карьере. Она отметила, что решение проблемы заключается в развитии института алиментов.

Россия
суды
наказания
общественники
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, кого ожидают изменения в выплатах по больничным
Пермский край оставят без вейпов со следующего года
Первую гонку Кубка России по биатлону выиграла иностранка
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.