«Двойные стандарты»: в России возмутились политикой судов в отношении отцов Юрист Курбаков: матерей почти не привлекают за самоуправство, в отличие от отцов

В российском правовом поле наблюдаются случаи применения двойных стандартов, когда отцов привлекают по уголовной статье за «самоуправство», а матери, препятствующие общению с детьми, часто остаются безнаказанными, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, такая избирательность в применении закона может рассматриваться как инструмент давления.

Матери, уклоняющиеся от исполнения судебных решений о порядке общения с отцами, часто не привлекаются к ответственности за «самоуправство», в отличие от отцов. Это создает ситуацию двойных стандартов: одни лица игнорируют решения суда и остаются безнаказанными, а другие подвергаются уголовному преследованию. Такой подход может рассматриваться как инструмент давления на определенные группы населения, что ставит под сомнение равенство в применении отдельных законов, — пояснил Курбаков.

Общественник подчеркнул, что семейно-правовая сфера может трансформироваться в область конфликта. По его словам, в конечном счете от этого страдают дети, чьи интересы оказываются на периферии судебных разбирательств.

Семейно-правовая сфера может трансформироваться в область конфликта, где в конечном итоге страдают дети. Радикальные инициативы в данной области могут негативно сказаться на будущем несовершеннолетних, что требует внимательного анализа и обсуждения. Следует стремиться к справедливости и защите интересов граждан в контексте семейных отношений, — резюмировал Курбаков.

Ранее юрист Алина Лактионова заявила, что в России отсутствуют действенные механизмы финансовой поддержки матерей со стороны бывших мужей после развода. По ее словам, существующее законодательство практически не защищает женщин, которые посвятили годы семье, а не карьере. Она отметила, что решение проблемы заключается в развитии института алиментов.