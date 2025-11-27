День матери
Акула растерзала женщину и серьезно ранила мужчину

В Австралии женщина погибла от нападения акулы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Акула напала на двух человек в австралийской провинции Новый Южный Уэльс, сообщил телеканал ABC. В результате атаки женщина скончалась, а мужчина попал в больницу с серьезными травмами. Местные власти на время закрыли пляжи для поиска хищника.

Женщина погибла, мужчина получил серьезные раны в результате нападения акулы в Новом Южном Уэльсе, — говорится в сообщении.

Ранее серфингист Энди Макдональд из Западной Австралии едва не стал жертвой акулы. Инцидент произошел у реки Маргарет. Мужчина рассказал, что появление акулы было внезапным и ему очень повезло, что рыбе удалось повредить только его доску. Он был спасен другом: тот, услышав крики Макдональда, немедленно поплыл на помощь и начал бить морского хищника.

До этого россиянка подверглась нападению акулы во время снорклинга на Мальдивах. Инцидент произошел у острова Тодду. Девушка отправилась вместе с матерью на подводную прогулку. Гиды просили туристов сжимать пальцы в кулак, чтобы избежать укусов хищников. Эта предосторожность не помогла девушке избежать нападения, она получила небольшую травму.

Австралия
акулы
нападения
жертвы
пострадавшие
