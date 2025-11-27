День матери
27 ноября 2025 в 12:07

Популярный фрукт подешевел на 25% в России

АКОРТ: мандарины в России подешевели на четверть за год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Минимальные цены на мандарины в крупных российских торговых сетях снизились в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов в беседе с ТАСС. По его информации, сейчас стоимость этого цитрусового фрукта начинается от 100 рублей за килограмм.

За последний год минимальная цена на мандарины в крупных торговых сетях снизилась: сейчас она начинается от 100 рублей за килограмм, что в среднем на 25% меньше показателя прошлого года, — сказал Богданов.

Эксперт отметил, что в зависимости от формата магазина покупателям доступно от двух до одиннадцати различных видов мандаринов. При этом ассортиментная линейка продолжает расширяться в преддверии новогодних праздников.

Среди наиболее востребованных сортов в розничных сетях присутствуют турецкие и абхазские мандарины, клементины, а также сорта Муркотт и Надоркотт. Также Богданов добавил, что торговые компании планомерно увеличивают разнообразие сортов, чтобы предоставить потребителям возможность выбора и знакомства с новинками.

Ранее диетолог Софья Кованова рассказывала, что в сутки допустимо употреблять не более четырех средних мандаринов или не более шести маленьких. При этом есть люди, которым вовсе стоит отказаться от этих цитрусовых, несмотря на содержание в них витаминов и микроэлементов.

