27 ноября 2025 в 12:14

«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии

Депутат Аксаков: банки не увеличат комиссию за переводы в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банки не планируют повышать комиссию за денежные переводы в 2026 году, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, в противном случае организации начнут терять своих клиентов, которые будут искать более выгодные предложения.

Я думаю, что новости о скором повышении комиссий банков за денежные переводы — это накручивание эмоций. Во-первых, между российскими финансовыми организациями присутствует высокая конкуренция. Если некоторые банки введут такую политику, то потеряют свою клиентуру, которая пойдет туда, где комиссия будет меньше. Во-вторых, есть банковские услуги, которые не облагаются налогом, то есть не требуют участия эквайринга. Клиенты начнут пользоваться ими и будут уходить от операций, которые требуют осуществления эквайринга и обработки соответствующих данных банка, — поделился Аксаков.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что в 2026 году цены на обслуживание банковских карт могут увеличиться из-за запланированного повышения НДС до 22%. При этом, по его словам, значительного роста стоимости этих услуг не ожидается.

банки
Госдума
НДС
налоги
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
