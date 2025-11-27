Какие регионы России лидируют по поставкам в столицы Объем грузопотоков из регионов в Москву и Петербург вырос на 60% за год

Ozon проанализировал грузопотоки между регионами России и столицами. Поставки товаров из субъектов страны в Москву за год увеличились на 77%, а в Санкт-Петербург — на 44%.

В мегаполис и обратно

По данным Ozon, в октябре 2025 года в столицу отправили на 77% больше товаров, чем в 2024 году. Чаще в Москву привозят товары из Тверской области, Петербурга и Ленинградской области, Воронежской и Самарской областей. Некоторые регионы за год сильно нарастили поставки: грузопоток из Хабаровского края вырос более чем в 15 раз год к году, из Ярославской области — в 14 раз, из Саратовской — в 8 раз.

Наибольшее число товаров, привезенных в Петербург, направлялись из Ленинградской области, Москвы, Тверской, Самарской и Свердловской областей. Наибольший рост поставок в северную столицу год к году показали Ярославская (в 10 раз), Оренбургская (в 7 раз) и Тюменская (в 5 раз) области.

Торговля и логистика являются одними из ключевых драйверов развития экономики субъектов России. Так, с Ozon сотрудничают более 650 тыс. предпринимателей, 80% из которых живут в регионах страны и представляют малый и средний бизнес. Благодаря развитой логистической инфраструктуре маркетплейса региональные производители могут выходить на столичные рынки, повышая продажи и наращивая объемы производства. Общая площадь складских объектов Ozon превышает 4,1 млн кв. м. А для перевозки товаров из сортировочного центра на склад в другом регионе мы сотрудничаем с более 4,3 тыс. партнеров-перевозчиков, — отметила директор по логистике Ozon Алла Кулижникова.

Объем товаров, направляемый из Москвы и Петербурга в регионы, за год также вырос. В октябре из столицы перевезли на 44% больше товаров, чем в 2024 году. Большинство из них — в Петербург, Ростовскую область, Краснодарский край, Тверскую и Тульскую области. А объем грузопотока из Петербурга вырос на 74% год к году. Товары направлялись в Москву, Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую и Псковскую области.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страна делится со столицами

Предметы для самостоятельного творчества (DIY) и товары для дома — категории, чаще всего доставляемые в Москву. По данным Ozon, в октябре 2025 года в столицу транспортировано почти в два раза больше таких товаров, чем годом ранее. Также более чем на 90% выросла транспортировка домашних принадлежностей. Одежда, автотовары, предметы красоты и здоровья стали категориями, на которые пришлось наибольшее число поставок из субъектов в Москву.

Большой объем поставок одежды из регионов приходит и в Петербург. Ее грузопоток в октябре вырос на 30%. Наибольшие объемы поставок в Петербург также пришлись на товары для дома, предметы красоты и здоровья, DIY и фармацевтические продукты.