Нарколог раскрыл, почему нельзя отдавать детей в частные рехабы Нарколог Поддубный призвал родителей не сдавать детей в частные рехабы

Детей можно доверять только госучреждениям, заявил психиатр-нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный в своем Telegram-канале, комментируя скандалы с рехабами. По его словам, частные клиники не могут гарантировать безопасность.

И у меня в голове никак не укладывается, как родители могут отдавать своих детей в такие заведения, как те, в которые вчера заходила полиция. Ведь если мы говорим про эти реабилитационные центры, подразумевается, что там люди в лучшем случае имели опыт употребления психоактивных веществ, а сейчас имеют опыт трезвости — и все, — заявил он.

По его словам, работа с детьми, имеющими зависимости, предполагает особый подход и организацию процесса. Для её реализации необходима команда профессионалов различного профиля, начиная врачами и заканчивая педагогами. Отдельно стоит отметить роль психологов-педагогов, чья деятельность охватывает не только ребенка, но и всю его семью.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что за незаконные реабилитационные центры необходимо привлекать к уголовной ответственности. По его словам, партия «Новые люди» направила в правительство запрос с предложением системно регулировать рынок немедицинских реабилитационных услуг.