В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство собственного сына

Жительница Новоуральска Свердловской области отдана под суд за убийство своего трехлетнего сына, сообщает региональная прокуратура. 41-летняя женщина не признала вину в совершении преступления.

Следствие установило, что в апреле 2025 года мать, испытывающая личную неприязнь к собственному трехлетнему ребенку, умышленно нанесла малышу множественные травмы головы, шеи, груди, ног и рук. Женщина понимала необходимость срочной медицинской помощи сыну, однако не обратилась за ней сама и не предпринимала действий по спасению ребенка почти сутки. Лишь вмешательство знакомого женщины заставило ее вызвать скорую помощь.

В день его возвращения из больницы женщина вновь избила его и с силой бросила на пол. В результате ее действий ребенку были причинены травмы головы, туловища и конечностей, которые привели к смерти ребенка.

Ранее стало известно, что жительница Балашихи, которую подозревают в убийстве и расчленении собственного сына, может избежать тюрьмы. В Адвокатской палате Москвы допустили, что ее направят на принудительное лечение.