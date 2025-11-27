День матери
27 ноября 2025 в 14:10

Страны ОДКБ выступили за скорейшее заключение мира между Баку и Ереваном

Страны Организации Договора о коллективной безопасности выступили за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, опубликованной на сайте Кремля, отмечается активный диалог между Ереваном и Баку.

Отмечаем активный межгосударственный диалог между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Выступаем за <...> скорейшее заключение безусловного мирного договора между сторонами, — говорится в документе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом парафировали согласованный текст договора о мире и восстановлении отношений. Также стороны заверили, что будут прилагать усилия для его окончательной ратификации.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан приступил к завершающему этапу строительства Зангезурского коридора на своей территории. По его словам, также почти закончено строительство автомагистрали, которая будет его частью. По мнению президента, открытие коридора может произойти к концу 2028 года.

