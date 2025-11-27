Эксперт назвал правила снятия наличных без риска блокировки Юрист Николаев: снимать наличные лучше в своем городе и в дневное время суток

Во избежание блокировки карты при снятии наличных лучше проводить операции в городе постоянного проживания и преимущественно в дневное время, заявил NEWS.ru юрист, эксперт практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп Семен Николаев. По его словам, ночные транзакции часто вызывают вопросы у систем мониторинга. Кроме того, не следует злоупотреблять числом проводимых операций в сутки, добавил эксперт.

Чтобы избежать проблем при снятии наличных, старайтесь придерживаться привычных финансовых паттернов: проводите операции в своем городе проживания, в дневное время суток, поскольку ночные транзакции могут вызвать вопросы. Ограничьте количество операций — более 10 снятий в день уже считается необоснованным. Соблюдайте установленные банком суточные лимиты, которые обычно варьируются от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тарифа, – сказал Николаев.

Также, по словам юриста, важно использовать привычный способ авторизации. Например, стоит осуществлять ввод ПИН-кода при помощи пластиковой карты, чтобы не вызывать подозрений у банковских систем мониторинга.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2025 года россияне сняли из банков наличных в пять раз больше, чем годом ранее. Резкий рост обналичивания эксперты связывают с опасениями блокировки счетов после введения новых критериев подозрительных операций.