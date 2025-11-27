«Никому не нужен»: в Госдуме раскритиковали выступление Меладзе в Молдавии Милонов сравнил Меладзе с венерической болезнью после его выступления с Галкиным

Певец Валерий Меладзе, который выступил на одной сцене с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Молдавии, является «сифилисом российской эстрады», выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что карьера таких исполнителей на Западе идет к закономерному закату. Парламентарий считает, что Меладзе давно перестал быть российским артистом и ведет себя недостойно.

«Мармеладзе» — не российский артист, это уехавший трус и предатель. Он давно уже ведет себя недостойно и еще больше втаптывается в грязь молдавских дорог. Он никому будет не нужен. В случае, если такие артисты будут проситься обратно, говорить, что их запугали и что они не сориентировались, к ним должна быть нулевая толерантность, как к венерическим заболеваниям. С ними нельзя жить в дружбе, их надо лечить. Меладзе — это сифилис российской эстрады. И мы его будем нашими «антибиотиками» глушить. Пусть даже не пытается сюда вернуться, пускай пляшет со своим братиком-музыкантом Константином [Меладзе], — высказался Милонов.

Ранее Меладзе вышел на одну сцену с Галкиным в Молдавии, где исполнил песню «Синяя вечность» певца Муслима Магомаева. Артисты выступили в рамках караоке-фестиваля, где вход для зрителей был бесплатным. Спонсором мероприятия стал местный олигарх Ренато Усатый.