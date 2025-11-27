День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 14:10

«Никому не нужен»: в Госдуме раскритиковали выступление Меладзе в Молдавии

Милонов сравнил Меладзе с венерической болезнью после его выступления с Галкиным

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Валерий Меладзе, который выступил на одной сцене с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Молдавии, является «сифилисом российской эстрады», выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что карьера таких исполнителей на Западе идет к закономерному закату. Парламентарий считает, что Меладзе давно перестал быть российским артистом и ведет себя недостойно.

«Мармеладзе» — не российский артист, это уехавший трус и предатель. Он давно уже ведет себя недостойно и еще больше втаптывается в грязь молдавских дорог. Он никому будет не нужен. В случае, если такие артисты будут проситься обратно, говорить, что их запугали и что они не сориентировались, к ним должна быть нулевая толерантность, как к венерическим заболеваниям. С ними нельзя жить в дружбе, их надо лечить. Меладзе — это сифилис российской эстрады. И мы его будем нашими «антибиотиками» глушить. Пусть даже не пытается сюда вернуться, пускай пляшет со своим братиком-музыкантом Константином [Меладзе], — высказался Милонов.

Ранее Меладзе вышел на одну сцену с Галкиным в Молдавии, где исполнил песню «Синяя вечность» певца Муслима Магомаева. Артисты выступили в рамках караоке-фестиваля, где вход для зрителей был бесплатным. Спонсором мероприятия стал местный олигарх Ренато Усатый.

Валерий Меладзе
Максим Галкин
Молдавия
Виталий Милонов
артисты
звезды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грушко емкой фразой описал отношения России и Европы
Медведев раскрыл, сколько местных депутатов представляют «Единую Россию»
Закуска для фуршета, которую разберут за минуту: простой рецепт с лососем
В Госдуме высказались об угрозе Лепса «отстреливать» журналистов на свадьбе
«Странно слышать»: Захарова о скандальном заявлении премьер-министра Японии
Грушко объяснил, почему ЕС не участвует в переговорах по Украине
Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России
Раскрыты неожиданные цифры по средним «чекам» мошенников
Россиян начнут штрафовать за непрошенную рассылку интимных фото
Адольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Как перенести контакты с Айфона на Андроид: пошаговая инструкция
Врач назвал способы побороть страх перед МРТ
«История не окончена»: военэксперт раскрыл будущее Харькова
«Жужжалка» вышла в эфир со словом «математичка»
Дерматолог развеяла миф о ночных и дневных кремах
В Европе согласились на возвращение России в G8, но с одним нюансом
Слухи об алкоголизме, аборт, слова о Зеленском: как живет Татьяна Кравченко
Мошенники придумали «госпрограммы» для обмана пенсионеров
Стало известно, что может сорвать личный визит Орбана в Москву
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.