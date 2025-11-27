Экономист рассказал, как должен измениться статус самозанятости

Самозанятых необходимо отделить от бизнесменов и наемных работников, рассказал «Ридусу» экономист Василий Колташов. Он отметил, что многие используют статус самозанятого для фактически других форматов работы.

Наем сотрудников и тому подобная деятельность — не для самозанятых. Самозанятыми не должны быть люди, которых работодатели заставляют трудиться фактически по найму, — рассказал Колташов.

Экономист отметил, что для самозанятых предусмотрен минимальный размер налога. По его словам, некоторые могут таким способом скрывать часть дохода.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в России распространяются схемы, при которых работодатели переводят сотрудников в статус самозанятых, чтобы уйти от уплаты налогов. По ее словам, такая практика активно используется в торговле и сфере общепита и требует оперативного реагирования.