27 ноября 2025 в 14:06

Легенду советского футбола проводили в последний путь аплодисментами

Участники церемонии прощания с Симоняном аплодировали при выносе гроба

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Известного советского футболиста Никиту Симоняна проводили в последний путь аплодисментами, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания со спортсменом состоялась на «Лукойл Арене».

На кадрах можно увидеть, как собравшиеся аплодировали при выносе гроба. После этого его погрузили на катафалк, который отвез тело к месту захоронения.

Ранее бывший российский полузащитник Алексей Смертин заявил, что Симонян был эталоном во всем, как на футбольном поле, так и за его пределами. По его словам, футболист притягивал окружающих своей простотой, что является редким качеством для знаменитых людей.

Прежде гендиректор клуба «Спартак» Сергей Некрасов заявил, что Симонян был наставником для многих футболистов и до конца жизни был вовлечен в решение проблем российского футбола. Некрасов вспомнил, как недавно легендарный игрок вручил мяч одному из воспитанников академии имени Черенкова.

До этого ветеран красно-белых Валерий Гладилин заявил, что Симонян был настоящим спартаковцем и джентльменом. Он назвал его интеллигентным и образованным человеком.

Россия
футболисты
похороны
Никита Симонян
