27 ноября 2025 в 14:05

Ростех сообщил об эффективности своих беспилотников

Ростех: в зоне СВО БПЛА госкорпорации уничтожили тысячи целей противника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Порядка десяти типов высокотехнологичных разведывательных и ударных БПЛА Ростеха применяется ВС России в зоне СВО, сообщили в госкорпорации. Отмечается что с их помощью российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника.

Только в зоне проведения специальной военной операции успешно применяются порядка десяти типов военных дронов как разведывательного, так и ударного типа. <…> С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности, — говорится в сообщении.

Также в госкорпорации рассказали, что согласно сообщениям российского Минобороны, беспилотники-разведчики типа «СКАТ 350М» активно используются для обнаружения позиций и объектов ВСУ. Они способны находить скрытые огневые точки, временные лагеря, военную технику и артиллерию противника. После выявления целей, они подвергаются атакам силами артиллерии, ударных дронов, крылатых ракет либо авиационных ударов.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что многофункциональные истребители Су-30СМ2 уничтожили сотни воздушных и наземных целей в зоне специальной военной операции, включая пусковые установки ЗРК Patriot. Там отметили высокую маневренность самолета, выдающиеся летно-технические характеристики и широкий арсенал вооружения, включая средства поражения большой дальности.

