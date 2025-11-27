День матери
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей

Технолог Старова: овощи можно добавлять в супы и соусы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для потребления нормы овощей можно добавлять их в соусы и супы, рассказала РИАМО технолог Светлана Старова. Она отметила, что взрослым рекомендуется включать в рацион около 300-600 граммов овощей.

Меню с обилием овощей может быть не только полезным, но и вкусным — например, добавление тыквы или кабачка в соус для пасты придает ему нежную текстуру и сладковатый вкус, что особенно нравится детям, а шпинат, мелко нарезанный в фарш для котлет, увеличивает их сочность и витаминную ценность, — рассказала Старова.

Она отметила, что формирование здорового рациона — постепенный процесс. Технолог посоветовала вырабатывать здоровые привычки совместно, всей семьей.

Ранее нутрициолог Екатерина Шлапак рассказала, что, чтобы сделать новогодний стол полезным, стоит добавлять в салаты свежие овощи и зелень. Специалист подчеркнула, что также блюда должны сочетать в себе полноценный белок, клетчатку и полезные жиры.

