Стало известно, как не попасть под блокировку при снятии наличных Экономист Мамедова: перед снятием крупных сумм надо консультироваться с банком

Осенью многие банки ужесточили лимиты на снятие наличных через банкоматы ради борьбы с мошенничеством и чтобы избежать неожиданных блокировок нужно соблюдать определенные правила, заявила агентству «Прайм» эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. Согласно новым правилам, действующим с 1 сентября 2025 года, кредитные организации обязаны проверять операции по девяти новым признакам, объяснила она.

Если транзакция покажется подозрительной, банк может установить лимит на снятие средств всего в 50 тыс. рублей на двое суток или даже заблокировать счет. Для клиентов, ранее замеченных в сомнительных операциях, может действовать постоянное ограничение до 100 тыс. рублей в месяц. Во избежание проблем, перед операцией свыше 50 тыс. рублей рекомендуется заранее уточнить свой лимит в банке.

Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тыс. рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов, — пояснила Мамедова.

Недавно Банк России обнародовал девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах. Среди них изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.