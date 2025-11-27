День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 05:37

Стало известно, как не попасть под блокировку при снятии наличных

Экономист Мамедова: перед снятием крупных сумм надо консультироваться с банком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Осенью многие банки ужесточили лимиты на снятие наличных через банкоматы ради борьбы с мошенничеством и чтобы избежать неожиданных блокировок нужно соблюдать определенные правила, заявила агентству «Прайм» эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова. Согласно новым правилам, действующим с 1 сентября 2025 года, кредитные организации обязаны проверять операции по девяти новым признакам, объяснила она.

Если транзакция покажется подозрительной, банк может установить лимит на снятие средств всего в 50 тыс. рублей на двое суток или даже заблокировать счет. Для клиентов, ранее замеченных в сомнительных операциях, может действовать постоянное ограничение до 100 тыс. рублей в месяц. Во избежание проблем, перед операцией свыше 50 тыс. рублей рекомендуется заранее уточнить свой лимит в банке.

Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тыс. рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов, — пояснила Мамедова.

Недавно Банк России обнародовал девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах. Среди них изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах, снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте.

наличные
банки
блокировки
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число украинцев, въехавших на территорию Россию за 2025 год
Сон о малыше: толкование для мужчин и женщин — важные подсказки
Раскрыто, к чему может привести запах краски из квартиры во время ремонта
Россиянам рассказали, как установить кормушки без вреда для птиц
Стало известно, как не попасть под блокировку при снятии наличных
Подготовка семьи к похоронам, наследство: что известно о состоянии Уиллиса
Юрист ответил, может ли работодатель не отпустить сотрудника на сессию
Названы обезболивающие, которые должны быть в домашней аптечке
Осколки дрона ВСУ повредили жилой дом в Пензенской области
В Новый год не толстею! Ем салат «Леди с курицей»: готов за 5 минут!
Дизайнер ответил, как подобрать стильные украшения для новогоднего стола
«Флюгер» и злейший русофоб: кто такой президент ФРГ Штайнмайер
В ФБР опровергли гибель нацгвардейцев в ходе стрельбы у Белого дома
Долги, будущее «Крокуса», личная жизнь: куда пропал Эмин Агаларов
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Самарской областью
Юрист объяснил, когда начальство вправе заставить пойти на корпоратив
МВФ предрек Украине дефицит финансирования в ближайшие три года
Тотальная слежка за чатами: демократия в ЕС оказалась под колпаком Брюсселя
В небе над прибалтийской республикой заметили неопознанные объекты
Конфискация имущества, бездетность, личная жизнь: где сейчас Батрутдинов
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.