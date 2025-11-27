День матери
27 ноября 2025 в 13:10

Кинофестиваль «Зимний» объявил участников конкурсной программы

Кадр из драматической работы «Кукла» Кадр из драматической работы «Кукла» Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Зимний»
IV Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» объявил участников конкурсной программы. Среди них драматическая работа «Кукла», режиссером которой выступил Егор Бероев, «Мальчик и робот» Екатерины Задориной, нео-нуарная драма «Навар» Артура Григорьева, «Пастбище богов» Анара Аббасова, абсурдистская комедия «Свобода», срежиссированная Евгением Лаврентьевым. Также в конкурсной программе заявлены лента «Социализация» Анны Волконской, «Холодное сердце» Владимира Котта и «Цинга» Владимира Головнева.

Каждый фильм конкурсной программы — это авторское высказывание, созданное без оглядки на формулы и ожидания. Мы хотим, чтобы «Зимний» оставался территорией свободы. В этом году в программе восемь фильмов, которые максимально различаются по настроению, жанру и стилю исполнения. Это очень яркое и разноплановое кино, которое каждый день будет открывать зрителям новые горизонты и дарить новые впечатления, — поделился генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Учредителями фестиваля выступили «Кинокомпания Альянс» и Российский Фонд Культуры. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ. После показов зрителей ждут встречи с авторами и обсуждение картин в формате Q&A, которое проведет главный редактор программы «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» Надежда Королева.

Ранее стало известно, что кинофестиваль «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. В 2025 году на мероприятии представят новую секцию «Выбор программного директора». В рамках нее пройдет круглый стол, который объединит руководителей фестивалей, режиссеров и продюсеров.

