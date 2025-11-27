День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 10:47

«Не будем мешать»: депутат отреагировала на скандал с избиением фигуристки

Депутат Роднина: СК расследует инцидент с ударившим фигуристку тренером

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правоохранительные органы проводят расследование инцидента с тренером, ударившим юную фигуристку в Павловском Посаде, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Ирина Роднина. Она пояснила, что решение по данному вопросу будет принято после завершения всех следственных действий. Речь идет об инциденте, когда пожилой тренер нанес удар девятилетней спортсменке во время тренировки. В результате падения на лед ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В этом случае разбираются правоохранительные органы. Сотрудники изъяли все видеозаписи, потому что на них видно, что происходило на катке. И камера снимала все: как она входила в раздевалку и другие моменты. Все это разбирается, поэтому мы не будем мешать проведению расследования, — указала Роднина.

Ранее парламентарий говорила, что в России нужно ввести возрастной ценз в женском фигурном катании или переименовать эту дисциплину в детскую. Она обратила внимание на частые случаи, когда юные спортсменки выступают всего один-два сезона, после чего завершают карьеру. По мнению Родниной, при сохранении текущей системы женское фигурное катание можно охарактеризовать как «детский сад».

