27 ноября 2025 в 11:57

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Временные ограничения на прием и вылет рейсов действуют в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщает Росавиация. Представитель агентства уточнил, что такие меры приняты в целях обеспечения безопасности самолетов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный): введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — пояснили в Росавиации.

Также 27 ноября вводили ограничения в воздушной гавани Краснодара. В сочинском аэропорту к 10:50 мск ограничения уже были сняты. Во время действия мер 10 самолетов «ушли» на запасные аэродромы. По данным Росавиации, экипажи воздушных судов и службы аэропортов вместе с диспетчерами приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее международный аэропорт в Калуге имени К. Э. Циолковского временно прекратил обслуживание авиарейсов. Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что меры начали действовать 27 ноября около 07:40 мск. При этом аэропорты Самары и Саратова возобновили работу после почти шестичасового перерыва.

