Магазин как центр общения: «Пятерочка» и ЦМС меняют жизнь городов

Ростов-на-Дону снова подтвердил звание лидера социального взаимодействия, став инициатором ярких примеров добрососедства и взаимоподдержки. Торговая сеть «Пятерочка», продолжая программу устойчивого развития «Пятерочка с заботой», представила впечатляющие цифры: с начала 2025 года более 635 тысяч жителей Ростовской области посетили 800 мероприятий в рамках проекта «Центры местного сообщества».

Юбилейные события, посвященные инклюзии, добрососедству, саморазвитию и семье, прошли при поддержке Всероссийского общества слепых, Российского Красного Креста (РКК) и других НКО. Мероприятия проходили в трех магазинах «у дома», в которых участие мог принять каждый. Это не разовая акция, а системная работа сети. Идея создать такие площадки появилась еще в разгар пандемии, когда магазины опустели, а большинство граждан сидели по домам. Инициатива призвана объединить людей разных возрастных категорий и социальной принадлежности, создав условия для комфортного общения, культурного обогащения и взаимопонимания. Благодаря таким мероприятиям граждане не только приобретают новые знания и умения, но и улучшают качество жизни своего района.

Один из магазинов «Пятерочка» в городе на день превратился в место, где посетители в интерактивном формате развивали эмпатию к слепым и слабовидящим. Гости могли надеть повязку на глаза и познакомиться с азбукой Брайля, научиться ориентироваться в пространстве с тростью и собакой-поводырем, сыграть в лото на восприятие вкусов, запахов и текстуры предметов. Проводником этого уникального опыта стала студентка ДГТУ Екатерина Кудрина вместе с помощником — лабрадором Шерлоком.

Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Я постоянный участник мероприятий ЦМС. Это отличная площадка для открытого и доверительного диалога с окружающими. Здесь я могу рассказать о правильном взаимодействии с незрячими. Многие не знают, как предложить помощь, как обращаться с теми, кто рядом с собакой-поводырем. А ведь этот четвероногий друг — не просто питомец, а средство реабилитации. Он сопровождает нас повсюду: по улицам города, в транспорте, в магазинах и других местах, — подчеркнула Екатерина.

В другом магазине волонтеры РКК провели тренинг по оказанию первой помощи: как делать искусственное дыхание и транспортировать человека на носилках; детей с помощью куклы Коленьки обучали накладывать повязки и необходимым навыкам при кровотечении носа, ожогах, порезах, переохлаждении или укусе пчелы. Жительницы района организовали для юных гостей мастер-класс по росписи пряников. Приготовленные сладости вместе с открытками отправились в подарок подопечным дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 ко Дню бабушек и дедушек.

Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Мы живем рядом с магазином и примерно полгода назад узнали, что здесь регулярно проходят разные мероприятия для детей и их организуют мамы из нашего дома. Сначала я удивилась, а потом привела свою дочку на мастер-класс по рисованию. Все прошло в дружеской атмосфере — с тех пор мы стали посещать все события. Сегодня пришли делать прянички. Для нас это уже почти как кружок, — поделилась мама одной из школьниц Светлана Мягкова.

Добрососедский фестиваль в третьем магазине сети объединил жителей на концерте от местных коллективов с играми, мастер-классами и экоинициативами. Участники могли своими руками сделать кормушки для птиц, лежанки и игрушки для животных, обменяться одеждой и рецептами любимых блюд «как у бабушки», подписать открытки папам и придумать добрые проекты.

Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Ростовская область стала одним из первых регионов, присоединившихся к проекту торговой сети в 2022 году. Здесь традиции добрососедства всегда были сильны — люди помогают друг другу не только в сложные периоды, но и включаются в социальные, культурные и благотворительные инициативы. Благодаря такому отклику проект ЦМС активно развивается в регионе. Особенно востребованы у дончан семейные форматы: они помогают не только проводить время вместе, но и укреплять связи между поколениями, — отметила руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятерочка» Снежана Малясова.

Всего по стране к «Центрам местного сообщества» подключено свыше 5000 торговых точек сети, и этот список постоянно расширяется. С начала 2025 года на площадках ЦМС проведено уже более 36 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 26 млн человек и были задействованы 17,5 тыс. сотрудников.

Социальная ответственность крупных компаний становится нормой современной экономики. Успешный опыт торговых сетей вдохновляет других представителей бизнеса внедрять подобные инициативы в регионах. Эффективность стратегии очевидна: позитивные изменения наблюдаются сразу, охватывая значительное число граждан и создавая благоприятную среду для гармоничной жизни. Однако успех таких начинаний возможен лишь при участии всех сторон процесса: организаторов, добровольцев и самих горожан.

Чем больше подобных акций внедряется, тем сильнее меняется сознание наших сограждан, стремящихся жить в гармонии. Такие торговые сети, как «Пятерочка», играют важную роль в развитии общественных процессов, стимулируя активность населения и улучшая качество жизни отдельных районов. Программы, подобные «Центрам местного сообщества», показывают, насколько важными могут быть небольшие шаги в достижении больших целей.