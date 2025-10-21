Торговая сеть «Пятёрочка» открыла 25-тысячный магазин. Юбилейная точка заработала в Екатеринбурге.

«Пятёрочка» — крупнейшая сеть «магазинов у дома» в России, где ежедневно совершают покупки миллионы россиян, а бренд считают народным и одним из самых узнаваемых.

Не сбавляя оборотов

Открытие юбилейного магазина показывает быструю масштабируемость сети. Средний темп развития — около 200 новых точек ежемесячно, то есть практически каждый день открывается несколько магазинов, а их работу поддерживают более 290 тыс. сотрудников. Общая торговая площадь всех магазинов в 75 субъектах РФ — более 9 млн кв. м, что сопоставимо почти с 2000 футбольных полей. Бренд развивается не только за счет своих точек, но и дает возможность предпринимателям строить бизнес, открывая «Пятёрочку» по модели обратного франчайзинга. Сегодня работает уже более 600 партнерских магазинов.

На полках «Пятёрочки» — не только крупные федеральные бренды, но и около 25% продуктов местных производителей. Также одно из направлений — локализация производств собственных торговых марок.

В честь открытия юбилейного магазина сеть устроила праздник для горожан и гостей Урала. В церемонии открытия точки приняла участие и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, а также руководство торговой сети — гендиректор Владислав Курбатов, директор по развитию Артем Овчинников, исполнительный директор территории «Волга» Игорь Чебунин.

Мы не просто открываем новый магазин, это новый рубеж и весомая цифра. Это в первую очередь про то, как гарантировать качество каждой позиции, дать максимально выгодную цену и обеспечить лучший сервис в каждой «Пятёрочке». Это огромная работа сотен тысяч сотрудников. В фокусе внимания останется сохранение низких цен, а также адаптация формата и ассортимента под новые тренды: развитие «готовой еды», собственных торговых марок, пилоты и эксперименты с сервисами и технологиями, которые делают удобнее ежедневные покупки, — отметил Курбатов.

На площадке перед магазином организовали интерактивную зону с розыгрышами призов. Специальными гостями стали блогеры Катя Адушкина, Карина Мурашкина и Илья Куруч, а также хоккеисты ХК «Автомобилист» Сергей Зборовский и Никита Трямкин. Также покупатели могли принять участие в розыгрыше ценных призов, среди которых в том числе смарт-телевизор.

Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Для региона появление современных торговых объектов — не только рост товарооборота и налоговых поступлений, но и создание рабочих мест. Уверена, что новая «Пятёрочка» станет надежным поставщиком свежих продуктов и удобным магазином для ежедневных покупок, повышая качество жизни населения, — сказала Кузнецова.

Новый уровень российского ретейла

Более чем за четверть века с момента открытия первых «Пятёрочек» сеть заслужила доверие и стала символом отечественной торговли: каждый день в магазинах сети происходит почти 20 млн покупок. Магазины становятся центрами притяжения, где можно не только купить продукты, но и горячую выпечку, кофе, перекус или готовое блюдо.

Сегодня сеть лидирует на рынке горячего кофе в России, в 80% магазинов есть кофемашины. За год здесь приготовили 176 млн чашек кофе, что превышает 61 тыс. куб. м, или 25 олимпийских бассейнов. Также в 84% магазинов установлены свои пекарни.

В магазине и онлайн

Кроме того, сеть предоставляет удобный сервис экспресс-доставки. За 2025 год оформлено более 118 млн онлайн-заказов. При этом сервис становится доступнее даже в небольших населенных пунктах, а скорость сборки и доставки — выше. Сегодня около 140 тыс. заказов ежедневно выполняется быстрее чем за 20 минут. Так, рекордно быстрый заказ в октябре доставили в Челябинске за семь минут!

В Свердловской области к доставке подключено 550 магазинов сети, что делает регион лидером территории по доле онлайн-доставки в выручке. Также активно развивается кросс-ассортимент с другими торговыми сетями X5. Например, летом 2025 года в Екатеринбурге открылся даркстор площадью 1,8 тыс. кв. м, где представлен ассортимент сетей «Чижик», «Пятёрочка» и «Перекресток», а граждане имеют доступ к ассортименту из более чем 8,5 тыс. позиций.

Фото: Пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Про заботу и людей

Компания активно работает над улучшением условий труда, инвестирует в развитие сотрудников и формирует сильный корпоративный бренд.

Штат юбилейного магазина — девять человек. Всего в Свердловской области в магазинах трудоустроено более 7,7 тыс. человек.

Для поддержки социальных категорий граждан в «Пятёрочках» Свердловской области предоставляется скидка 10% пенсионерам.

За девять месяцев 2025 года в Екатеринбурге благодаря «Корзине доброты» и неравнодушию покупателей собрали почти 31 тонну помощи — на 24% больше, чем за этот же период прошлого года. Это помогло 13 тыс. граждан региона — малообеспеченным семьям с детьми, одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В рамках проекта «Школа питания» уже три года сеть учит молодежь и их родителей здоровым привычкам, осознанно подходить к выбору рациона. Программу прошли 20 600 школьников из 431 учебного заведения области. Всего по стране в проекте приняли участие более 800 тыс. человек.

На сегодняшний момент в Свердловской области работает уже 882 «Пятёрочки», из них в Екатеринбурге — 296. До конца 2025 года в планах открыть еще до 30 магазинов.