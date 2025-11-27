Венгрия согласилась принять в Евросоюз Сербию, но не Украину Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает принятие Сербии в Евросоюз

Венгрия поддерживает принятие Сербии в Европейский союз, написал в социальной сети Х министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, такое решение привнесет экономический рост. При этом дипломат подчеркнул, что Будапешт против членства Украины в блоке. Он объяснил это продолжающимся конфликтом и коррупцией.

Да членству Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии, — сказал Сийярто.

Он добавил, что присоединение Украины к Евросоюзу обернется разрушением бюджета и сельскохозяйственной культуры. Министр уверен, что такой шаг представляет лишь угрозу для объединения. По словам Сийярто, Украина «совершенно не пригодная и не подготовленная к членству ЕС» страна.

Ранее Сийярто предположил, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию конфликта на Украине. Он также не исключил, что действия оппонентов России в ЕС могут привести к третьей мировой войне.

Сийярто также считает, что Евросоюз должен потребовать от президента Украины Владимира Зеленского отчета, как расходовалась помощь Киеву. Он попросил уточнить, сколько средств европейских налогоплательщиков исчезли в коррупционной сети.