День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:58

Венгрия согласилась принять в Евросоюз Сербию, но не Украину

Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает принятие Сербии в Евросоюз

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Венгрия поддерживает принятие Сербии в Европейский союз, написал в социальной сети Х министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, такое решение привнесет экономический рост. При этом дипломат подчеркнул, что Будапешт против членства Украины в блоке. Он объяснил это продолжающимся конфликтом и коррупцией.

Да членству Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии, — сказал Сийярто.

Он добавил, что присоединение Украины к Евросоюзу обернется разрушением бюджета и сельскохозяйственной культуры. Министр уверен, что такой шаг представляет лишь угрозу для объединения. По словам Сийярто, Украина «совершенно не пригодная и не подготовленная к членству ЕС» страна.

Ранее Сийярто предположил, что Западная Европа может сорвать выполнение плана США по урегулированию конфликта на Украине. Он также не исключил, что действия оппонентов России в ЕС могут привести к третьей мировой войне.

Сийярто также считает, что Евросоюз должен потребовать от президента Украины Владимира Зеленского отчета, как расходовалась помощь Киеву. Он попросил уточнить, сколько средств европейских налогоплательщиков исчезли в коррупционной сети.

Венгрия
Петер Сийярто
Евросоюз
Украина
Сербия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
В Конгрессе призвали разобраться с «дикарями» после стрельбы у Белого дома
Объем снятых наличных в России вырос в пять раз
Названа главная проблема введения НДС в 22%
В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
Стало известно о закрытии польского генконсульства
«Начал обнимать, целовать»: мигрант домогался студентки возле колледжа
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.