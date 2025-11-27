День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:28

Первую гонку Кубка России по биатлону выиграла иностранка

Белорусская биатлонистка Сола одержала победу в первой гонке Кубка России

Анна Сола Анна Сола Фото: Александр Щербак/ТАСС
Белорусская спортсменка Анна Сола одержала победу в спринтерской гонке на открывающем этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 7,5 километра за 22 минуты 8,1 секунды, совершив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла Елизавета Фролова, отстав на 12,8 секунды при одном промахе. Третьей стала Анастасия Халили с отставанием 17,8 секунды и также одним промахом.

В свое время Международный олимпийский комитет лишил российских биатлонистов золотых наград из-за нарушений антидопинговых правил. МОК принял решение о пересмотре результатов эстафетных соревнований на Олимпийских играх в Ванкувере и Сочи. Причиной дисквалификации стали антидопинговые нарушения биатлониста Евгения Устюгова. Спортсмен потерял не только золотую медаль Сочи-2014, но также награды Олимпиады-2010 в Ванкувере - золото в масс-старте и бронзу в эстафетной гонке.

До этого группа тренера сборной России Артема Истомина отменила планируемый тренировочный сбор в итальянском Антхольце из-за отказа принимающей стороны. Именно в этом месте зимой 2026 года пройдут олимпийские соревнования. Италия в последний момент отказала в допуске российским спортсменам.

спорт
биатлон
соревнования
Белоруссия
