19 сентября 2025 в 21:54

Российских биатлонистов официально лишили золотых медалей Олимпиады в Сочи

МОК аннулировал результаты Устюгова на Олимпиадах 2010 и 2014 годов

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российские биатлонисты лишены олимпийского золота из-за допинговых нарушений, сообщили на официальном сайте Международного олимпийского комитета. МОК принял решение о пересмотре итогов эстафетных гонок на Играх в Ванкувере и Сочи.

Основанием для дисквалификации стали антидопинговые нарушения со стороны биатлониста Евгения Устюгова. Спортсмен лишился не только золотой медали Сочи-2014, но и наград Олимпиады-2010 в Ванкувере — золота в масс-старте и бронзы в эстафете.

Вместе с Устюговым санкции затронули и других членов эстафетной команды. Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин также лишились золотых медалей, завоеванных в Сочи.

Ранее МОК сообщил, что для зимних Олимпийских игр 2026 года сохранится прежний порядок допуска нейтральных спортсменов. Президент организации Кирсти Ковентри отметила, что исполком намерен использовать опыт Олимпиады в Париже. В МОК добавили, что на предыдущих соревнованиях участвовали 32 спортсмена с российскими и белорусскими паспортами.

Олимпийские игры
биатлон
Россия
МОК
