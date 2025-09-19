«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 17:20

В МОК раскрыли, как поступят с российскими атлетами на ОИ-2026

МОК решил придерживаться прежнего подхода в вопросе участия нейтральных атлетов

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК, IOC) решил придерживаться прежнего подхода к участию нейтральных атлетов в Играх-2026. На сайте организации говорится, что исполком будет использовать опыт 2024 года в Париже.

Говорили об индивидуальных нейтральных атлетах. Ничего нового для вас. Исполком будет придерживаться того же подхода, что и в Париже, — заявила президент МОК Кирсти Ковентри по итогам заседания исполкома.

В организации отметили, что спортсмены могут соревноваться на зимних играх 2026 года на старых условиях, когда пройдут квалификацию через соответствующие системы. В МОК напомнили, что на ОИ в Париже участие приняли 32 спортсмена с российскими и белорусскими паспортами из 10 различных дисциплин, а инцидентов на стадионе или за его пределами не было. Следующая Олимпиада пройдет в Милане зимой.

Ранее в МОК объяснили, почему израильских спортсменов не отстраняют от соревнований по примеру российских. По данным организации, Национальный олимпийский комитет Израиля соблюдает Олимпийскую хартию.

