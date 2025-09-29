Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 17:22

Психолог раскрыл, в каких случаях «спортивная злость» мешает атлетам

Психолог Гущин: неконтролируемые срывы только вредят карьере спортсменов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Спортивная злость», которая превращается в неконтролируемые срывы, лишь вредит карьере и образу атлетов, заявил НСН психолог Вадим Гущин. Он отметил, что каждому спортсмену важно научиться держать под контролем эту мобилизующую эмоцию.

Хорошо, когда это контролируется спортсменом или тренером, но плохо, когда это противоречит правилам, законам. Спортсмен в этом случае не только вполне справедливо дисквалифицируется и штрафуется, но и проигрывает, этот выплеск до дна осушает человека, — предупредил Гущин.

Он добавил, что именно спортивный психолог, а не тренер учит атлета управлять своим эмоциональным состоянием. При этом важно понимать, что чрезмерно спокойные спортсмены — это другая крайность. Такие люди, как правило, не вызывают интереса у публики, отметил эксперт.

Ранее в Чебоксарах на турнире по настольному теннису дисквалифицировали 15-летнюю спортсменку, представлявшую Нижегородскую область. Во время соревнований девушка, не сдержав эмоций после поражения, бросила свою ракетку, и та попала в голову 12-летней участнице турнира из младшей возрастной категории.

психологи
спортсмены
срывы
атлеты
