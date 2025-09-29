Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:05

Теннисистка-подросток проиграла и бросила ракетку в голову девочки

Теннисистку в Чебоксарах отстранили за бросок ракеткой в голову оппонентки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На турнире по настольному теннису в Чебоксарах 15-летнюю спортсменку, представлявшую Нижегородскую область, дисквалифицировали, сообщает ТАСС. Во время соревнований девушка, не сдержав эмоций после поражения, бросила свою ракетку, и та попала в голову 12-летней участнице турнира из младшей возрастной категории.

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России рассмотрела произошедшее и постановила отстранить спортсменку от соревнований. Кроме того, ей назначили дополнительную шестимесячную дисквалификацию условно.

Ранее бейсболист команды «Кливленд Гардианс» Дэвид Фрай во время матча регулярного чемпионата против «Детройт Тайгерс» получил серьезную травму лица. Спортсмен был поражен мячом, который летел со скоростью приблизительно 160 км/ч. Фрай пытался отбить подачу Тарика Скубала, но мяч попал ему прямо в лицо.

После столкновения бейсболист в течение нескольких минут оставался на поле, придерживая окровавленное лицо. Пострадавшему незамедлительно оказали медицинскую помощь и транспортировали в клинику Кливленда. Отмечается, что он не терял сознания. Предварительный диагноз — сотрясение мозга, выбитый зуб и возможный перелом челюсти.

теннис
спорт
нападения
дисквалификации
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
