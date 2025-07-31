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31 июля 2025 в 13:05

Италия не пустила российских биатлонистов на сборы

Италия отказала российским биатлонистам в проведении сбора в Антхольце

Саид Каримулла Халили Саид Каримулла Халили Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Группа тренера сборной России по биатлону Артема Истомина не поедет на сбор в итальянский Антхольц из-за отказа принимающей стороны. Зимой там пройдут соревнования Олимпиады-2026. По словам Истомина, которые приводит «Матч ТВ», Италия в последний момент отказалась пускать россиян.

Мы до последнего думали, что туда поедем. Уже нашли для этого и оружие, и патроны. У нас были договоренности по транспорту, гостиница также нас принимала без проблем, но в последний момент итальянская сторона попросила нас не приезжать, — сказал Истомин.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что россиян могут допустить до участия в Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом. По ее словам, окончательное решение еще не принято. Ковентри отметила, что практика Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешной, и в МОК хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что без России мировой спорт неполноценен. Он отметил важность победы пловцов в смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

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