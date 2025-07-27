Глава МОК оценила шансы спортсменов из России попасть на ОИ-2026 Глава МОК заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет может допустить российских спортсменов до Олимпийских игр 2026 года, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. По ее словам, которые приводит газета L'Equipe, окончательное решение еще не принято.

Что касается Олимпийских игр в 2026 году, я не собираюсь прогнозировать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем, — сказала Ковентри.

Как ранее заявила депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова, существует гипотетический шанс, что российских спортсменов допустят к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года с флагом и гимном. По ее словам, члены МОК осознали, что применять разные меры к ведущим боевые действия странам неправильно.

В качестве примера Журова привела спортсменов Израиля, которых не лишили возможности выступать под собственным флагом. При этом депутат отметила, что при допуске на соревнования с большей вероятностью россияне будут участвовать в нейтральном статусе.