В ГД ответили, сможет ли РФ участвовать в Олимпиаде-2026 с флагом страны

Существует гипотетический шанс, что российских спортсменов допустят к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года с флагом и гимном, заявила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, члены Международного олимпийского комитета (МОК) осознали, что применять разные меры к ведущим боевые действия странам неправильно.

В качестве примера Журова привела спортсменов из Израиля, которых не лишили возможности выступать под собственным флагом. При этом депутат отметила, что при допуске на соревнования с большой вероятностью россияне будут участвовать в нейтральном статусе.

Думаю, что да, [участие будет возможно только под нейтральным флагом]. Пока не закончится СВО, боюсь, что могут не разрешить. Это гипотетически возможно, но фактически — нет. Но может быть всякое. Они уже более-менее настроены и понимают, что ситуация неправильная, потому что в одних случаях они дают флаг при боевых действиях. Израилю, например, а нам — нет. Но сначала надо восстановить членство, потому что без этого мы тоже не сможем. Оно, видимо, будет автоматически восстанавливаться. И, наверное, тогда мы останемся только в нейтральном статусе. К сожалению, надо понимать, что хоккеистов уже, скорее всего, не допустят. Потому что они отбор уже не смогут проходить. Мне так кажется. Хотя, может быть, успеют. Кого-то придется добавлять или отцеплять. Здесь момент такой. Будет, конечно, много возмущения, — высказалась Журова.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что идея проведения соревнований под названием Enhanced Games («Улучшенные игры») является безнравственной и аморальной. Она подчеркнула, что разрешение допинга противоречит всем принципам и ценностям.