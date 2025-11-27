В Госдуме объяснили, кому повысят пенсии в декабре

В декабре повышение пенсий затронет инвалидов I группы, работающих пенсионеров и тех, кому исполнилось 80 лет, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что с 2016 по 2024 год выплаты работающим пенсионерам индексировались только формально.

После выхода на пенсию человек получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, — рассказал Гаврилов.

Депутат пояснил, что перерасчет происходит автоматически, с первого числа месяца, следующего за увольнением. По его словам, все данные касательно начислений можно увидеть в выписке лицевого счета из Соцфонда.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что из-за продолжительных новогодних праздников пенсии за январь будут выплачены досрочно: первые выплаты запланированы на 25 декабря, а основная масса пенсий будет перечислена в период с 26 по 29 декабря. В отдельных регионах средства могут зачислить уже 24 декабря.