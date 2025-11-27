День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 12:32

В Госдуме объяснили, кому повысят пенсии в декабре

Депутат Гаврилов: инвалидам I группы повысят пенсии в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В декабре повышение пенсий затронет инвалидов I группы, работающих пенсионеров и тех, кому исполнилось 80 лет, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что с 2016 по 2024 год выплаты работающим пенсионерам индексировались только формально.

После выхода на пенсию человек получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, — рассказал Гаврилов.

Депутат пояснил, что перерасчет происходит автоматически, с первого числа месяца, следующего за увольнением. По его словам, все данные касательно начислений можно увидеть в выписке лицевого счета из Соцфонда.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что из-за продолжительных новогодних праздников пенсии за январь будут выплачены досрочно: первые выплаты запланированы на 25 декабря, а основная масса пенсий будет перечислена в период с 26 по 29 декабря. В отдельных регионах средства могут зачислить уже 24 декабря.

пенсии
Госдума
депутаты
индексации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне признались, кто из поэтов им нравится больше всего
«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к праздникам
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.