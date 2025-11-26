В Евросоюзе заявили, что обоснуют экспроприацию активов России

Еврокомиссия, несмотря на сопротивление Бельгии, скоро представит юридический текст предложений по экспроприации активов РФ, блокированных на территории этой страны, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге. По ее словам, которые передает Reuters, ЕК готова юридически обосновать использование российских замороженных активов.

Мы взяли на себя обязательство обеспечить финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах. Это включает в себя возможность использования иммобилизованных российских активов. Следующий шаг — это готовность Комиссии представить юридический текст, и, честно говоря, я не вижу ни одного сценария, при котором европейский налогоплательщик будет платить по счетам в одиночку, — заявила она.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что в случае конфискации замороженных российских активов Европу ждут серьезные правовые и экономические последствия. По его мнению, подобный шаг приведет к масштабным судебным процессам и подорвет стабильность единой европейской валюты.