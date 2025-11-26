Юрист ответил, как повлияет изменение показаний Тарасовой на решение суда

Изменения показаний актрисы Аглаи Тарасовой, ранее задержанной в Домодедово с содержащим масло каннабиса вейпом, исключают шанс смягчения приговора, заявил NEWS.ru юрист Андрей Алешкин. По его словам, суд может расценить подобные действия как попытку ввести в заблуждение с целью избежать наказания.

Я уверен, что суд отнесется к изменению показаний Тарасовой критически, потому что это всегда вызывает обоснованные сомнения. Как правило, суд доверяет первым показаниям, которые были даны. Иные заявления в большинстве случаев относят к линии защиты. Поэтому я считаю, что данная позиция ни к чему хорошему не приведет. Оправдания там не будет, а непризнание вины исключает смягчающие обстоятельства при назначении наказания. Поэтому оно будет более строгое из-за того, что ее заявление воспримут как заведомо ложный факт для оправдания, — высказался Алешкин.

Ранее Тарасова заявила в суде, что не знала о составе жидкости в вейпе, который она привезла из Израиля. Артистка отметила, что устройство ей подарили. Поэтому, по словам Тарасовой, она не могла точно знать, что содержит находящаяся внутри смесь.