Врач назвал неочевидный способ поддержать здоровье кишечника

Кефир с фруктами может оказать положительное влияние на здоровье кишечника, рассказал LIFE.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Он отметил, что для поддержания работы кишечника важна комбинация кефира и клетчатки.

Помимо пробиотических свойств, кефир представляет собой ценный пищевой продукт, богатый белком, витаминами, микроэлементами и кальцием, — рассказал Карпенко.

Врач отметил, что кефир — универсальный продукт. По его словам, напиток можно употреблять в качестве любого приема пищи.

Ранее колопроктолог Бадма Башанкаев рассказал, что ферментированные продукты очень полезны для кишечника. Он отметил, что особенную пользу принесет квашеная капуста.