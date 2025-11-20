Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 11:59

Нежный напиток для здоровья кишечника и крепких костей: лучшее средство для пищеварения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этот нежный напиток с кремовым вкусом и карамельным оттенком — не просто вкусное лакомство. Ряженка, приготовленная из топленого молока, является настоящим эликсиром здоровья, который наши бабушки использовали для силы и красоты. Ее уникальность в особой технологии и живительных бактериях, которые творят чудеса.

Регулярное употребление ряженки мягко налаживает работу желудка и кишечника, создавая в нем здоровую среду и вытесняя все вредное. Она щедро делится с нами кальцием и фосфором, которые необходимы для крепких зубов, ногтей и костей, что особенно важно для женщин и детей.

Этот напиток легко усваивается, даря чувство легкости, и становится отличным перекусом или легким ужином. Он мягко поддерживает сердце и сосуды, помогая нормализовать давление. Всего один стакан в день может стать простой и приятной привычкой для вашего здоровья, даря не только пользу, но и ощущение домашнего уюта.

Ранее сообщалось, что наш кишечник — это целая вселенная, от которой зависит не только пищеварение, но и иммунитет, и даже настроение. Когда желудок бунтует, на помощь приходит проверенное веками средство, которое найдется на любой кухне. Обычная мята способна быстро унять дискомфорт и вернуть хорошее самочувствие без лишней химии.

