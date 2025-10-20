Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:17

Вкуснее мороженого и коктейлей! Некалорийная вкусняшка для ночных зажоров — просто смешайте ряженку и еще 2 ингредиента

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ночные походы к холодильнику больше не будут кошмаром для тех, кто следит за фигурой! Легкий ПП-десерт всего на 40 калорий — отличное решение для тех, кто хочет сладкого перед сном, но не хочет нарушать режим питания. Он вкусный, простой в приготовлении и при этом низкокалорийный, так что можно наслаждаться им без угрызений совести.

Для десерта понадобится 500 мл ряженки, 10 г желатина, 30 г воды, подсластитель по вкусу и 50 г ягод — клюква, малина, черника или любые несладкие ягоды, которые любите. Желатин замачивают в воде и слегка прогревают, чтобы он полностью растворился. Затем его смешивают с не холодной ряженкой и подсластителем, добавляют ягоды и перемешивают.

Полученную массу разливают по небольшим стаканчикам или формочкам, украшают ягодами и оставляют в холодильнике на пару часов до застывания. В результате получается легкий, нежный десерт с богатым вкусом, который не повлияет на ваш рацион и порадует даже самых сладкоежек. Всего 40 калорий на 100 г, а наслаждения — масса!

Ранее мы готовили горячие бутерброды. Вкуснятина из продуктов, которые всегда есть дома.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
