04 ноября 2025 в 14:52

Раскрыто, как пересадка чужих фекалий помогает в борьбе с бессоницей

BM: трансплантация чужих фекалий в кишечник поможет улучшить качество сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Микрофлора кишечника влияет на циклы сна и бодрствования, следует из исследования больницы Пекинского университета. Улучшить микрофлору и побороть бессоницу может помочь трансплантация микробиоты кишечника (ФМТ), известная как трансплантация фекалий, утверждают ученые.

Бактерии кишечника взаимодействуют с мозгом через блуждающий нерв, иммунную систему и обмен веществ. Они вырабатывают активные соединения — короткоцепочечные жирные кислоты, включая масляную кислоту, которые снижают воспаление и улучшают качество сна. Другие метаболиты участвуют в выработке серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих настроение и циркадные ритмы.

Некоторые виды бактерий, включая Lactobacillus и Bifidobacterium, способствуют образованию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиатора, помогающего организму расслабляться и засыпать. Анализ показал, что при хронической бессоннице и апноэ снижается разнообразие микрофлоры и количество полезных бактерий.

Сходные изменения наблюдаются у людей с нарушенным режимом сна, например у работников ночных смен. Похожие микробные сигнатуры встречаются и при нейродегенеративных заболеваниях, сопровождающихся бессонницей, включая болезнь Паркинсона.

Ученые считают микрофлору новой мишенью для лечения расстройств сна. Клинические испытания показали, что пробиотики и пребиотики способны улучшать качество сна.

Ранее профессор Станислав Ионов объяснил, что сухость кожи на стопах, локтях и ладонях может быть признаком гиперкератоза или нарушения работы тонкого кишечника. По его словам, такие симптомы нередко связаны с дефицитом витамина А.

