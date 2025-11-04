Раскрыто, как пересадка чужих фекалий помогает в борьбе с бессоницей

Микрофлора кишечника влияет на циклы сна и бодрствования, следует из исследования больницы Пекинского университета. Улучшить микрофлору и побороть бессоницу может помочь трансплантация микробиоты кишечника (ФМТ), известная как трансплантация фекалий, утверждают ученые.

Бактерии кишечника взаимодействуют с мозгом через блуждающий нерв, иммунную систему и обмен веществ. Они вырабатывают активные соединения — короткоцепочечные жирные кислоты, включая масляную кислоту, которые снижают воспаление и улучшают качество сна. Другие метаболиты участвуют в выработке серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих настроение и циркадные ритмы.

Некоторые виды бактерий, включая Lactobacillus и Bifidobacterium, способствуют образованию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) — нейромедиатора, помогающего организму расслабляться и засыпать. Анализ показал, что при хронической бессоннице и апноэ снижается разнообразие микрофлоры и количество полезных бактерий.

Сходные изменения наблюдаются у людей с нарушенным режимом сна, например у работников ночных смен. Похожие микробные сигнатуры встречаются и при нейродегенеративных заболеваниях, сопровождающихся бессонницей, включая болезнь Паркинсона.

Ученые считают микрофлору новой мишенью для лечения расстройств сна. Клинические испытания показали, что пробиотики и пребиотики способны улучшать качество сна.

