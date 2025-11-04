Названа скрытая причина сухости стоп и локтей

Сухость кожи на стопах, локтях и ладонях может быть признаком гиперкератоза или нарушения работы тонкого кишечника, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. По его словам, такие симптомы нередко связаны с дефицитом витамина А, передает Lenta.ru.

Если ваше питание полноценное, но симптомы сохраняются, это может означать, что витамин А плохо усваивается организмом из-за нарушений в работе тонкого кишечника — так называемого синдрома мальабсорбции. В этом случае необходимо обратиться к гастроэнтерологу, — посоветовал Ионов.

Эксперт пояснил, что гиперкератоз возникает при утолщении рогового слоя кожи, когда клетки перестают нормально отслаиваться. Недостаток витамина А, содержащегося в печени, моркови и других овощах оранжевого цвета, приводит к сухости кожи и ухудшению сумеречного зрения. Врач подчеркнул, что при синдроме мальабсорбции нарушается усвоение не только витамина А, но и других жизненно важных веществ, а также страдает микробиота кишечника.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Тарасова рекомендовала для профилактики рака кишечника заняться плаванием и скорректировать питание. Она посоветовала ограничить мучное, сладкое и картофель, увеличив потребление клетчатки и полиненасыщенных жиров, а также ежедневно гулять не менее часа. Людям с семейной историей колоректального рака врач также рекомендовала пройти колоноскопию в 35 лет.