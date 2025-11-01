Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Гастроэнтеролог раскрыла, как снизить риск развития рака кишечника

Гастроэнтеролог Тарасова: для профилактики рака кишечника можно начать плавать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики развития рака кишечника рекомендуется заняться плаванием и пересмотреть рацион питания, заявила RT гастроэнтеролог Ольга Тарасова. В частности, она призвала отказаться от сладких и мучных продуктов.

В первую очередь я бы порекомендовала ограничить употребление мучного, сладкого и картофеля, а также увеличить количество клетчатки и полиненасыщенных жиров в рационе. По возможности — заняться плаванием, — посоветовала Тарасова.

По ее словам, немаловажны отслеживание веса и регулярная физическая активность. Врач предложила ежедневно гулять не менее часа. Людям, у которых в семье были случаи колоректального рака в молодом возрасте, необходимо прохождение колоноскопии начиная с 35 лет.

Ранее сообщалось, что употребление магния подавляет развитие рака кишечника. Ученые пришли к выводу, что вещество изменяет состав кишечной микробиоты и усиливает синтез витамина D.

