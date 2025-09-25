Названо вещество, подавляющее развитие рака кишечника

Употребление магния подавляет развитие рака кишечника, следует из исследования The American Journal of Clinical Nutrition. Ученые пришли к выводу, что вещество изменяет состав кишечной микробиоты и усиливает синтез витамина D.

В исследовании также говорится, что эффект от употребления магния был наиболее выражен у женщин. Ученые считают, что это связано с эстрогеном, который играет определенную роль в перераспределении указанного вещества в организме.

В результате добавка из магния способствует увеличению числа бактерий Carnobacterium maltaromaticum и Faecalibacterium prausnitzii, которые защищают от опухолей. Также врачи обнаружили, что вещество препятствует повторному появлению полипов в кишечнике.

Ранее газета The Sun сообщила, что клетчатка способствует регулярной работе кишечника, защищает сердце и сосуды, а также снижает риск развития рака. Диета с высоким содержанием этого элемента также помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает холестерин и способствует поддержанию веса. Основными источниками клетчатки, по мнению экспертов, считаются фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена.