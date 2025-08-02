Эксперты объяснили, какая ошибка в питании увеличивает риск рака кишечника The Sun: рацион с высоким содержанием клетчатки защищает от рака кишечника

Клетчатка способствует регулярной работе кишечника, защищает сердце и сосуды, а также снижает риск развития рака, показало исследование, результаты которого приводит The Sun. Диета с высоким содержанием этого элемента также помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает холестерин и способствует поддержанию веса.

По статистике, лишь 7% британцев знают, что нужно употреблять 30 граммов клетчатки в день. Большинство недобирает даже половины этой нормы. Это значит, что люди упускают важные преимущества для здоровья, начиная от хорошего пищеварения заканчивая снижением риска серьезных заболеваний, констатируют ученые.

Чтобы увеличить потребление клетчатки, достаточно внести простые изменения в рацион. Например, можно заменить белый тост на цельнозерновой. Основными источниками клетчатки, по мнению экспертов, считаются фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена. Кроме того, стоит обратить внимание на клубнику, сладкий картофель, коричневый рис, черную фасоль и миндаль.

Ранее гастроэнтеролог Петр Ткаченко заявил, что резкая потеря веса без попыток похудеть может быть признаком рака кишечника. По его словам, опухоль активно потребляет ресурсы организма, из-за чего человек худеет. Врач также отметил, что тревожными сигналами являются кровь в стуле и ночные боли в животе.