День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 07:05

Гастроэнтеролог поставила точку в споре, можно ли запивать еду водой

Гастроэнтеролог Сухорукова: запивание еды водой улучшает пищеварение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запивание еды водой способствует улучшению пищеварения, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, распространенное мнение о том, что жидкость разбавляет желудочный сок, является ошибочным.

Желудок — это очень умный орган. Он способен регулировать концентрацию желудочного сока в зависимости от того, что в него попадает. Если вы запьете еду водой, он просто выделит больше соляной кислоты и ферментов, чтобы обеспечить нормальное переваривание. Какая польза от этого? Когда вы запиваете еду, облегчается глотание, вода помогает пище легче проходить по пищеводу. Также улучшается пищеварение. Вода способствует растворению еды и облегчает ее переработку ферментами, — пояснила Сухорукова.

Она добавила, что жидкость необходима для нормальной работы кишечника. По словам гастроэнтеролога, иногда стакан воды перед едой помогает почувствовать себя более сытым.

Ранее диетолог Кристина Войт заявила, что прием пищи перед телевизором или компьютером провоцирует набор веса и проблемы с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, эта привычка приводит к недостаточному пережевыванию еды и нарушению пищеварения.

Читайте также
Врач назвала простейшие правила предотвращения диабета
Здоровье/красота
Врач назвала простейшие правила предотвращения диабета
Россиян предупредили об опасности частого употребления кофе с корицей
Здоровье/красота
Россиян предупредили об опасности частого употребления кофе с корицей
Названы обезболивающие, которые должны быть в домашней аптечке
Здоровье/красота
Названы обезболивающие, которые должны быть в домашней аптечке
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Здоровье/красота
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Гречка, которая сама доходит без варки: простой способ сохранить максимум пользы и освободить время на утро
Общество
Гречка, которая сама доходит без варки: простой способ сохранить максимум пользы и освободить время на утро
здоровье
врачи
советы
питание
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небо Калуги временно закрыли для самолетов
«Чудовищное нападение»: Трамп высказался о стрельбе в центре Вашингтона
Первый российский пилот в «Формуле-1» оказался в базе «Миротворца»
Суд отказал «Петровскому Арт Лофту» во взыскании кредита с Бондарчука
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 ноября
Подростки расстреляли из фейерверка военный мемориал в Сочи
Появились первые данные о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне
Гастроэнтеролог поставила точку в споре, можно ли запивать еду водой
Число жертв пожара в Гонконге превысило 40 человек
«Вашингтон» красиво поздравил Овечкина с установленным рекордом НХЛ
Бойцов ВСУ уличили в саботаже приказов командования
К чему снится красная икра: богатство, любовь и важные перемены
«Солнцепеки» сожгли опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 ноября
Аргентина официально выдвинула своего кандидата на пост генсека ООН
Врач назвала простейшие правила предотвращения диабета
Россиян предупредили об опасности частого употребления кофе с корицей
Названо число украинцев, въехавших на территорию Россию за 2025 год
Сон о малыше: толкование для мужчин и женщин — важные подсказки
Раскрыто, к чему может привести запах краски из квартиры во время ремонта
Россиянам рассказали, как установить кормушки без вреда для птиц
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.