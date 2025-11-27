Гастроэнтеролог поставила точку в споре, можно ли запивать еду водой

Запивание еды водой способствует улучшению пищеварения, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, распространенное мнение о том, что жидкость разбавляет желудочный сок, является ошибочным.

Желудок — это очень умный орган. Он способен регулировать концентрацию желудочного сока в зависимости от того, что в него попадает. Если вы запьете еду водой, он просто выделит больше соляной кислоты и ферментов, чтобы обеспечить нормальное переваривание. Какая польза от этого? Когда вы запиваете еду, облегчается глотание, вода помогает пище легче проходить по пищеводу. Также улучшается пищеварение. Вода способствует растворению еды и облегчает ее переработку ферментами, — пояснила Сухорукова.

Она добавила, что жидкость необходима для нормальной работы кишечника. По словам гастроэнтеролога, иногда стакан воды перед едой помогает почувствовать себя более сытым.

Ранее диетолог Кристина Войт заявила, что прием пищи перед телевизором или компьютером провоцирует набор веса и проблемы с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, эта привычка приводит к недостаточному пережевыванию еды и нарушению пищеварения.