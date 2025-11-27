Силы и крепости духа: бесплатные открытки к началу Рождественского поста

Прихожане во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова

28 ноября православные христиане начинают Рождественский пост. Сорокадневное говение нужно, чтобы подготовить душу к светлому и радостному празднику Рождества Христова. Поздравьте верующих близких, отправив им открытки к началу Рождественского поста, и подарите тепло в пару кликов!

Открытки с началом Рождественского поста — 28 ноября

Надеемся, вам понравится наша подборка открыток для поздравления с началом Рождественского поста. Скачивайте картинки и пожелайте близким всех благ совершенно бесплатно!

Открытки к началу Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

