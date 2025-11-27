День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 08:00

Силы и крепости духа: бесплатные открытки к началу Рождественского поста

Прихожане во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова Прихожане во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

28 ноября православные христиане начинают Рождественский пост. Сорокадневное говение нужно, чтобы подготовить душу к светлому и радостному празднику Рождества Христова. Поздравьте верующих близких, отправив им открытки к началу Рождественского поста, и подарите тепло в пару кликов!

Открытки с началом Рождественского поста — 28 ноября

Надеемся, вам понравится наша подборка открыток для поздравления с началом Рождественского поста. Скачивайте картинки и пожелайте близким всех благ совершенно бесплатно!

Открытки к началу Рождественского поста Открытки к началу Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки с началом Рождественского поста Открытки с началом Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки на начало Рождественского поста Открытки на начало Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки с началом Рождественского поста для верующих Открытки с началом Рождественского поста для верующих Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытки с началом Рождественского поста бесплатно Открытки с началом Рождественского поста бесплатно Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Онлайн-открытки с началом Рождественского поста Онлайн-открытки с началом Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатные открытки с началом Рождественского поста Бесплатные открытки с началом Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатная открытка с началом Рождественского поста Бесплатная открытка с началом Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатная открытка на начало Рождественского поста Бесплатная открытка на начало Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бесплатная открытка к началу Рождественского поста Бесплатная открытка к началу Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка с началом Рождественского поста — 28 ноября Открытка с началом Рождественского поста — 28 ноября Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление на начало Рождественского поста Поздравление на начало Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Поздравление в картинках с началом Рождественского поста Поздравление в картинках с началом Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Картинка к началу Рождественского поста Картинка к началу Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Открытка — поздравление с началом Рождественского поста Открытка — поздравление с началом Рождественского поста Фото: Иллюстрация NEWS.ru

открытки
бесплатные открытки
картинки
поздравления
пожелания
православные праздники
пост
Рождество
Рождество Христово
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известные российские спортсмены оказались в базе «Миротворца»
ВСУ предприняли атаку на Тульскую область
Водопровод на даче своими руками: круглогодичный комфорт быстро и недорого
Украина договорилась о расширенном финансировании от МВФ
«Катастрофическое положение»: Украина обсуждает эвакуацию из Киева и Одессы
В ЕС хотят разобрать железную дорогу в Россию
Почти 120 БПЛА атаковали Россию ночью
Путин прибыл на заседание ОДКБ в Бишкеке
Французское суфле, которое всегда поднимается! Десерт «Облачко» за 15 минут
Как выбрать дворники по марке автомобиля: типы креплений и рейтинг лучших
«Нужно просто наслаждаться жизнью»: психологи о секретах хорошей матери
Появились новые детали беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Стало известно, на чем настаивал Дрисколл во время разговора с европейцами
Почти сотню счетов нашли у родственников рекордсмена-взяточника из МВД
Отступление ВСУ на важном направлении превратилось в хаос
Еврокомиссия направит финансовую помощь Прибалтике
Секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром
«Спешат реализовать»: стало известно о плане ФРГ на случай конфликта с РФ
Военэксперт назвал населенный пункт, который скоро освободят ВС России
В Севастополе предотвратили теракт у памятника в честь флота России
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.