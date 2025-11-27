День матери
27 ноября 2025 в 07:03

Число жертв пожара в Гонконге превысило 40 человек

SCMP: число погибших при пожаре в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 44

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Число погибших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 44, сообщает газета South China Morning Post. По ее информации, еще 279 человек числятся пропавшими без вести. Отмечается, что этот пожар стал самым смертоносным за всю историю города.

Погибли 44 человека, в том числе пожарный. Около 279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, — подчеркнул собеседник издания.

По данным департамента пожарной охраны, из числа госпитализированных 45 человек находятся в тяжелом состоянии. Трех человек уже задержали по подозрению в неумышленном убийстве — двух директоров и консультанта строительной компании.

Ранее мэр Гонконга Джон Ли сообщал о 36 погибших и десятках госпитализированных, семеро из которых находятся в критическом состоянии. Огонь стремительно распространился по бамбуковым строительным лесам, которыми были обнесены здания на время ремонтных работ.

До этого стало известно, что всего на территории ЖК расположено девять домов, там проживают около четырех тысяч человек. Спасатели смогли эвакуировать людей из двух зданий, при этом немало жильцов остались заблокированными внутри.

пожары
Гонконг
погибшие
происшествия
