Число жертв пожара в Гонконге многократно увеличилось SCMP: число погибших при пожаре в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 36

Число погибших в результате масштабного пожара в Гонконге возросло до 36 человек, передает газета South China Morning Post (SCMP). По последним данным, еще более 270 человек числятся пропавшими без вести. Власти сообщают о десятках госпитализированных, семеро из которых находятся в критическом состоянии.

Возгорание произошло в высотном комплексе Wan Fook Court, расположенном в районе Тай По. Огонь стремительно распространился по бамбуковым строительным лесам, которыми были обнесены здания на время ремонтных работ. Власти охарактеризовали скорость распространения пламени как «необычную» и пообещали провести тщательное уголовное расследование для установления всех причин трагедии.

Полиция Гонконга заявила об аресте трех мужчин по подозрению в непредумышленном убийстве, связанном с этим разрушительным пожаром. Расследование причин трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что сначала пожар затронул одно из зданий, огонь распространился на бамбуковый каркас вокруг домов. Спасатели смогли эвакуировать людей из двух зданий ЖК, при этом немало жильцов остаются заблокированными внутри.