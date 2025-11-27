День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 00:52

Число жертв пожара в Гонконге многократно увеличилось

SCMP: число погибших при пожаре в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 36

Пожар в ЖК Wan Fook Court в Гонконге Пожар в ЖК Wan Fook Court в Гонконге Фото: Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Число погибших в результате масштабного пожара в Гонконге возросло до 36 человек, передает газета South China Morning Post (SCMP). По последним данным, еще более 270 человек числятся пропавшими без вести. Власти сообщают о десятках госпитализированных, семеро из которых находятся в критическом состоянии.

Возгорание произошло в высотном комплексе Wan Fook Court, расположенном в районе Тай По. Огонь стремительно распространился по бамбуковым строительным лесам, которыми были обнесены здания на время ремонтных работ. Власти охарактеризовали скорость распространения пламени как «необычную» и пообещали провести тщательное уголовное расследование для установления всех причин трагедии.

Полиция Гонконга заявила об аресте трех мужчин по подозрению в непредумышленном убийстве, связанном с этим разрушительным пожаром. Расследование причин трагедии продолжается.

Ранее сообщалось, что сначала пожар затронул одно из зданий, огонь распространился на бамбуковый каркас вокруг домов. Спасатели смогли эвакуировать людей из двух зданий ЖК, при этом немало жильцов остаются заблокированными внутри.

пожары
жертвы
Гонконг
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек пострадал при ударе дронов ВСУ по Ростовской области
Гороскоп на 27 ноября: делаем бизнес, соблюдаем диету, просчитываем планы
Российская ПВО отразила еще одну массированную атаку дронов ВСУ
Дибровы всех обманули? Как супруги зарабатывают на разводе, когда сойдутся
Число жертв пожара в Гонконге многократно увеличилось
Стало известно о гибели нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома
Стрельба у Белого дома: смерть нацгвардейцев, реакция Трампа, что известно
В Госдуме оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 ноября 2025 года
Приметы 27 ноября: Куделица, Филиппов день — начало поста и время работы
Алименты в 1 рубль, скандальные разводы, отъезд из РФ: как живет Кержаков
«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS совершит удивительный маневр
Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
«Нас хотят обмануть»: Алаудинов оценил план Трампа по Украине
ПВО отбила атаку дронов ВСУ на три региона России
Жена Петросяна напугала фанатов фотографией из больницы
В Нижегородской области ребенок погиб под колесами двух иномарок
«Под ноль»: украинская бригада оказалась на грани уничтожения в зоне СВО
«Молодым не повезло»: саблистка Егорян о санкциях, шоу «Титаны» и сыне
Биография Юлии Началовой: как жила и от чего умерла молодая певица
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.